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Haftanın hakemleri açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine sürpriz isim

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Haftanın hakemleri açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine sürpriz isim

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA

19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 KASIM CUMARTESİ 

13.30 Gaziantep FK -  Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir  - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 KASIM PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa  - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe  - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 KASIM PAZARTESİ

19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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