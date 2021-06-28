  • BIST 1.394
  • Altın 500,196
  • Dolar 8,7169
  • Euro 10,4097
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu. 

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK 

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erecek mi? Sinemalar ne zaman açılacak? Düğünler serbest olacak mı? 65 yaş üstü için kısıtlama var mı?28 Haziran 2021 Pazartesi 10:00
  • Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var28 Haziran 2021 Pazartesi 09:56
  • MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:54
  • Bahçelievler'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
  • Pentagon'dan ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki hava saldırısıyla ilgili açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 09:49
  • 'Pansumandan geliyorum' dedi: 4 bin 376 lira ceza kesilmesine engel olamadı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:41
  • Gülen adam, güldürüyor28 Haziran 2021 Pazartesi 09:38
  • Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:37
  • Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti28 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
  • Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti