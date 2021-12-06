Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik saat 08.15'de yüzde 63 olarak ölçüldü.
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