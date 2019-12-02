Haftanın maçında paunlar paylaşıldı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı.