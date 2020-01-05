Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna saldırı: 30 ölü, 33 yaralı

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında 30 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Saha Tıbbı ve Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gecesi Trablus'un güneyindeki askeri okula düzenlenen hava saldırısında çoğu öğrenci 30 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Askeri akademi yakınındaki yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi'nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Ayrıca, askeri akademide bulunan öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti.

Hastane yetkilileri, hayatını kaybedenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu iletti.

Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Öte yandan, yaralılar hakkında bilgi almak isteyen ailelerle hastane güvenlik görevleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Trabluslulara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Buna karşın, Hafter güçleri yetkilisi Halid el-Mahcub, yerel televizyona yaptığı açıklamada, söz konusu akademide "kabilelere bağlı siyahi milis gruplarının" eğitim gördüğünü öne sürdü.

Öğrenciler bahçedeki yoklama sırasında vuruldu

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Yas ilan edildi

Bu arada Devlet Yüksek Konseyi olayın ardından yas ilan etti.

Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.

Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, saldırı DEAŞ terör örgütünün saldırılarına benzetildi.

Halk protesto için meydanlarda

Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti.

Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci asker Hafter'in hava saldırısını attığı sloganlarla şiddetle kınadı.