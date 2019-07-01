Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşımız serbest bırakıldı

Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldü.

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından 6 Türk vatandaşı alıkonulmuştu. Türkiye ile gerilime sebep olan olay, ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Libya'ya mal bırakmak için duran gemiden karaya inen 6 Türk gemici, Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonuldu. Libya'da Meşru Hükümet karşısında hayli zor durumda kalan Hafter, vatandaşlarımızı Türkiye'ye karşı tehditleri kapsamında alıkoydu. Olaya sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." Uyarısında bulundu.

BUGÜN BIRAKILDILAR

Bu uyarının ardından Hafter güçleri Türk vatandaşları bırakmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, 6 gemici vatandaşımız geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak gemiye geri götürüldüler.

HAFTER GEMİLERİMİZİ MEŞRU HEDEF YAPMIŞTI

Meşru hükümete karşı savaşan Hafter Türkiye'nin desteğiyle büyük kayıplar yaşamıştı. Hafter'in Sözcüsü Ahmet el Mismari, bir açıklama yaparak, başkent Trablus yakınlardaki bir kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı "Türk gemilerinin meşru hedef olduğunu" söylemişti. Sözcü Ahmet el Mismari, Libya'dan Türkiye'ye kalkacak ticari amaçlı uçuşları engelleyeceklerini, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların "düşman" olarak görüleceğini ve aynı durumun Libya limanlarına yanaşmak isteyen Türkiye gemileri için de geçerli olduğunu kaydetmişti.