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Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Darbeci lider Hafter, libya'da ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Ateşkes, Türkiye saaati ile 01:00'de devreye girdi.

ERDOĞAN VE PUTİN, LİBYA'DA ATEŞKES İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuş, uluslararası toplumca yasal kabul edilen Ulusal Mutabat Gücü, ateşkesi memnuniyetle karşılarken, Hafte'e bağlı güçler ateşkesi reddetmişti.

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