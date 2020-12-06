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Hafter milisleri Libya ordusuna ait karargaha saldırdı

Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Hafter milisleri Libya ordusuna ait karargaha saldırdı

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA'ya yaptığı açıklamada, "Hafter'e bağlı milisler Ali Kinne Karargahı'na saldırdı. Küçük çaplı bir çatışma çıktı ve ardından geri çekilmek zorunda kaldılar." diye konuştu.

Orduya bağlı Ubari Operasyon Dairesi yetkilisi Mecdi Ebu Hinne de saldıran güçlerin Sebha kentinden geldiğini ve Ubari'ye bağlı Cerme bölgesinde konuşlandıklarını aktardı.

Saldırganların bölgeyi kuşatmaya çalıştığını ve karargahı teslim etmelerini istediklerini kaydeden Ebu Hinne, bunu reddettiklerini ve "gelecek her saldırıya karşılık vereceklerini" belirtti.

Mayıs ayında başkent Trablus ve çevresinin darbeci Hafter güçlerinden kurtarılmasından bu yana bölgede ilk kez böyle bir saldırı düzenleniyor.

Trablus'un yaklaşık 1000 kilometre güneyinde bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Tuareglerin oluşturduğu Ubari, Hafter güçlerinin işgalinde bulunan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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