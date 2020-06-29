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Hafter milisleri Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralinden birçok cihazı çalarak burayı talan etti.
Hafter milisleri Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan etti

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, paralı yabancı lejyonerlerce desteklenen Halife Hafter'in terörist milislerinin, Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan ettiği bildirildi.

Birçok cihaz ve ekipmanların çalındığı belirtilen açıklamada, milislerin olağanüstü hallerde kullanılmak üzere santraldeki elektrik jeneratörü, telsiz cihazları, gaz tüpleri ve bir ekranı, nakliye araçlarına yükleyerek götürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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