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Hafter milisleri Trablus’un merkezinde sivilleri bombaladı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Hafter milisleri Trablus’un merkezinde sivilleri bombaladı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un merkezine yakın olan Zawiyat Al Dahmani bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama sesleri duyuldu.

3’Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler tarafından atılan ve Trablus’un güneyinde yer alan Al-Shok Caddesi’ne düşen havan topu mermileri nedeniyle 16, 12 ve 8 yaşlarında 3 çocuk ve 41 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

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