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Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milisler, başkent Trablus'taki limana yine roketli saldırı düzenledi.
Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci saldırı

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerce yürütülen "Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı bir kez daha roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecei, Hafter milislerinin Libyalıları bezdirmek ve ülkenin durumunu daha da karmaşık bir hale getirmek için Trablus Limanı'na tekrar saldırdığını ifade etti.

Hafter'e bağlı milisler, bugün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Saldırılarda 3 kişi öldü
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Trablus Limanı'na düzenlenen 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu
Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketlerin, yüksek patlayıcılı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü bir tankerin boşaltım yaptığı sırada birkaç metre uzağa düşmesinin ardından böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Saldırının ardından LPG ve benzin tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırılarak güvenli sulara sevk edildiği belirtilen açıklamada, şirketin Trablus ve çevresine yakıt sağlamak için alternatif yollar arayacağı bildirildi. 

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