Hafter saldırı hazırlığında: BAE tankları ulaştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

Askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME

Moskova'da, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes ile ilgili çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş ve taslak bir metin hazırlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı (UMH) Fayiz es Sarrac'ın metni imzalamıştı. Yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

BM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Hafter'in ateşkesi imzalamadan Moskova'yı terk etmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. BM, Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.