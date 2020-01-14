  • BIST 120.781
  • Altın 292,220
  • Dolar 5,8868
  • Euro 6,5437
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Hafter saldırı hazırlığında: BAE tankları ulaştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.
Hafter saldırı hazırlığında: BAE tankları ulaştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

Askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME

Moskova'da, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes ile ilgili çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş ve taslak bir metin hazırlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı (UMH) Fayiz es Sarrac'ın metni imzalamıştı. Yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

BM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Hafter'in ateşkesi imzalamadan Moskova'yı terk etmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. BM, Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti14 Ocak 2020 Salı 13:15
  • Erdoğan'dan çok sert Hafter açıklaması14 Ocak 2020 Salı 13:12
  • 2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu14 Ocak 2020 Salı 11:00
  • Bakanlık açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş var14 Ocak 2020 Salı 10:37
  • Sanayi üretimi açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:01
  • Espanyol'dan Marcao için 5 milyon Euro14 Ocak 2020 Salı 09:49
  • Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü14 Ocak 2020 Salı 09:47
  • Acı haber geldi: 2 şehit14 Ocak 2020 Salı 09:44
  • Rusya'dan Hafter açıklaması14 Ocak 2020 Salı 09:43
  • Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2020 Salı 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti