Hain darbe girişime ortak kınama

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi’nin gençlik teşkilatlarından ve farklı genç sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni kınamak için ortak bir basın açıkladı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi’nin gençlik teşkilatlarından ve farklı genç sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni kınamak için ortak bir basın açıklaması yaptı.

Gençlik Meclisi üyeleri basın açıklamasını, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında bombalanan ve 44 polisin şehit olduğu sembol noktalardan biri olan Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı önünde gerçekleştirdi.

“HAİNLERE UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERİLMİŞTİR”

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Milletimizin 1000 yıldan fazla zamandır ilmek ilmek dokuduğu medeniyet değerleri ile birlikte kutlu, onurlu ve vakur bir duruşu vardır. Tarihin her döneminde bu milletin dostları huzur ve sükûn içinde olmuş düşmanları ise korku içinde yaşamıştır. Osmanlı’dan miras kalmış değerlerimizle, inanç ve mücadele azmimizle, korkusuzca düşmanlarımızın ve hainlerin üstüne giden bu millet, 15 Temmuz’da tarihimize altın harflerle, yeni bir destan yazmıştır.

15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimidir. Vatanımıza göz dikenler, içimizdeki hainleri maşa ederek istiklalimize kast etmişlerdir. Ancak; her seferinde aşağıladıkları, bir şey bilmez, korkar, kaçar dedikleri halkımız sokaklara dökülerek hem düşmanlarımıza hem de hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir.

“TÜRKİYE KALEDİR!”

Tarihimiz birçok kahramanlık destanıyla doludur. Bu milletin çocukları olarak bizler de bu destanları dinleyerek büyüdük. Milli mücadelenin en zor dönemlerinde elinde avucunda ne varsa vatan toprakları için feda eden dedelerimiz bize: ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam’ diyordu. Bizler; ‘Evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez’ diye cepheye koşan Nene Hatunların torunlarıyız. İşte 15 Temmuz gecesi tarihimizden bize seslenen bu sada ile sokağa çıktık. Millet olarak canımızdan geçebileceğimizi ama istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya gösterdik. Ülkemizi kukla idarecilerle yönetebileceklerini sanan, beğenmediklerini devirerek değiştirebileceğine inanan, milletimizin iradesini hiçe sayıp devletimize kastedenler ne zaman aynı şeye yeltenirlerse her seferinde karşılarında milletimizin o derin ferasetini ve şiddetli cevabını bulacaklardır.

Türkiye kaledir! Bu aziz milletin kalesidir. Gözünden akan yaşları silerken içini ferahlatacak bir nefes bekleyenlerin kalesidir. Bu iman bu topraklarda var oldukça beşeri hiçbir güç bu kaleyi yıkmaya muktedir olamayacak, bu kaleyi sarsamayacaktır.”

“HAİN KALKIŞMADA HEM YÜREĞİMİZİ HEM DE BEDENİMİZİ ORTAYA KOYDUK”

Siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin, birlik ve kardeşlik vurgusunun öne çıktığı açıklamada şehit ve gaziler anılarak şu ifadelere yer verildi:

“İşte burası, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı da 4 sene önce alçakça bombalanmış ve kahraman 51 polisimiz de malesef burada acı çeke çeke şehit olmuştur. Ölmekten korkmayan milletimizin Aziz şehitlerini bir kez daha bu vesileyle minnetle anıyoruz, ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize de şifalar diliyoruz. Rabbim bu milleti her zaman Aziz eylesin.

Bizler; siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve etnik kimlik ayırt etmeden bir araya gelmiş Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin aydınlık gençleri olarak 4 yıl önce gerçekleşen bu hain darbe girişimine karşı hem yüreğimizi hem de bedenimizi ortaya koyduk. 15 Temmuz’da bu ülkeyi yıkmaya, milletimizin onurunu ayaklar altına almaya çalışanlar bilsinler ki bundan sonra milletimizin iradesine ve hürriyetine karşı atacakları her adımda, yapacakları her planda karşılarında bu toprakların çelik, dirençli genç evlatlarını bulacaklardır.”