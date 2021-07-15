Hain darbe girişimin 5. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

FETÖ'cü hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde siyasetin önde gelenleri 15 Temmuz'a özel paylaşımlar yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: O şanlı direniş ruhumuzda yaşamaya devam ediyor...’ açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımmda, ‘“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş paylaşımlarında "15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Türkiye'nin egemenliğine vurulmak istenen darbeye karşı, kararın millette olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.’ paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 15Temmuz, aziz milletimizin demokrasiye inancının ve iradesine sahip çıkışının eşsiz bir örneğidir. O gece bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekûn milli mücadele destanı yazdığı gün; 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu vatana hizmet de, uğrunda şehadet de boynumuzun borcudur! Türkiye Bayrağı Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençlerimizle bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı mücadelenin en ön safında olan gençlerimiz ile gurur duyuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 Temmuz’un tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin tek yürek olarak canı pahasına yazdığı bir destandır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Önce Vatan! diyerek ülkesi için canını siper eden kahramanlar, tarihe adlarını destanla yazdılar.. Darbeci hainlere geçit vermediler. Bayrağımızı yere düşürmediler. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Hürriyetine aşık bir milletin direniş destanıdır 15 Temmuz... Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde vatanımızın istikbali için kahramanca canını veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla… Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye’yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar.