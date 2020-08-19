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Hain saldırıya ramak kala: 37 kilo TNT ile yakalandı...

Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.'nin, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim aldığını, bombalı eylem için de kısa süre önce kente geldiğini tespit ettiklerini açıkladı
Hain saldırıya ramak kala: 37 kilo TNT ile yakalandı...

Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırlarındaki bölgede, 15 Ağustos'ta erkek şüphelinin patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem hazırlığı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri operasyon başlattı. Operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli araç durduruldu. Aracın arka tarafında siyah çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerce yapılan çalışma sonucu çanta içinde 20 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.

Olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şoförün emniyette verdiği ilk ifadesinde, teröristi otostop yaparken, araca aldığını belirtmesi üzerine araca bindiği yerde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Açıklamada, "Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK/YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi" denildi. 

VALİ ELBAN: TÜRKİYE'YE EYLEM İÇİN GELMİŞ

Adana Valisi Süleyman Elban, bugün gazetecilere konuya ilişkin açıklama yaptı. Bir süre önce Adana'ya eylem hazırlığındaki bombacı teröristin geleceği istihbaratını aldıklarını ve titizlikle çalışma yürüttüklerini belirten Vali Elban, "Yakalanan terörist, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim almış, ülkemize kısa bir süre önce eylem için gelmiş. Cumartesi günü arkadaşlarımız yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 37 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Başarılı bir operasyon ve başarılı bir çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 

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