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Haiti'de akaryakıt patlaması: En az 40 ölü!

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.
Haiti'de akaryakıt patlaması: En az 40 ölü!

Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı.

Haiti'de akaryakıt yüklü bir kamyon, patladı. Patlama sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

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