  • BIST 1.441
  • Altın 509,804
  • Dolar 8,5422
  • Euro 10,3510
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

Hak İnsani Yardım Derneğinden 16 ülkeye kurban yardımı

Hak İnsani Yardım Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonunu Afrika, Asya ve Orta Doğu’da gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Hak İnsani Yardım Derneğinden 16 ülkeye kurban yardımı

Hak İnsani Yardım Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonunu Afrika, Asya ve Orta Doğu’da gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu seneki kurban organizasyonunu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkede gerçekleştirecek olan dernek, hisse bedellerini Afrika ülkeleri için 750 TL, Asya, Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye için 1400 TL olarak belirledi.

Kurbanları, bayramın 3. gününe kadar İslami kurallara göre kesecek olan dernek görevlileri, SMS ile kurban kesim videolarını ve bilgilerini bağışçılarına ulaştıracak.

Bağışlar, hakinsaniyardim.org.tr adresinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla ve dernek merkezinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus heyet haftaya Türkiye'ye geliyor16 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
  • Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır16 Haziran 2021 Çarşamba 11:47
  • Haymana'da tapu usulsüzlüğü yapılan köyler belli oldu16 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
  • Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı16 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • Adana'da bir otobüs dolusu düzensiz göçmen yakalandı16 Haziran 2021 Çarşamba 11:19
  • Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık16 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
  • PKK'ya bir darbe daha!16 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
  • Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi16 Haziran 2021 Çarşamba 11:02
  • İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi16 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
  • Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu16 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti