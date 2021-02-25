Hak İs Başkanı Arslan'dan sağlık çalışanlarına destek çağrısı

Hak İs Başkanı Mahmut Arslan, sağlık çalışanlarının pandemi süresince büyük başarı gösterdiklerini hatırlatarak, bu başarının kahramanlarının sorunlarının bir an önce çözülmesi, çalışma şartlarının kolaylaştırılması ve destek olunmasını istedi.

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Arslan, pandemi süresince sağlık çalışanlarının olağanüstü başarı gösterdiklerini hatırlatarak, “Bu başarının kahramanlarını daha çok teşvik etmemiz gerekiyor. Ücretlerle, ek ödemelerle, çalışma şartlarını kolaylaştırarak, onlara rahat bir çalışma hayatı sunarak onlara destek olmalıyız” dedi.

200 BİN SAĞLIK İŞÇİSİ FAYDALANAMADI

Hükümetin Pandemi sürecinde canla başla çalışan özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili ek ödeme yapma kararını desteklediklerini anımsatan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışanların sadece işçi ve memur şekliyle ayrımına itiraz etmiştik. 200 bine yakın sağlık emekçisi işçi statüsünde olduğu için bu teşviklerden yararlanamadı. Bu konuyu Sağlık Bakanımızla ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla da konuştuk. Bakanlığın o konudaki olumlu yaklaşımını biliyoruz ancak ne yazık ki bu ek ödeme konusunda başarılı olamadık” diye konuştu.

TEŞVİK EDİLMELİ

Arslan, “Pandemi sürecinin hala yoğun olarak geçtiği bu dönemde sağlık çalışanlarına verilen ek ödemenin mutlaka Sağlık Bakanlığı’nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüklerinde de bu uygulamanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu insanların daha çok teşvik edilmesini, daha çok imkanlar sağlanmasını hak ettiklerini düşünüyoruz” dedi.

TAYİNDE HAKSIZ UYGULAMA VAR

Arslan, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan bir tanesinin de tayin ve becayiş konusu olduğunu vurgulayarak, 696 KHK ile kadro alan işçilerin toplu sözleşme düzenlerine geçmelerine rağmen tayin ve becayiş konusunda adaletsiz ve haksız bir uygulamayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

ZORLA EMEKLİ EDİLİYORLAR

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir diğer önemli konunun emeklilik konusu olduğuna dikkati çeken Arslan, 696 sayılı KHK ile kamuya geçen işçilerin 1 Kasım’dan itibaren kamunun sistemine dahil olduklarını hatırlatarak, “Emeklilik işlemi sosyal güvenlik sistemimizde işçinin talebiyle olabilir. İşçi talep ederse emeklilik isteyebilir. Talep olmadıkça işçiler zorla emekli edilemezler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda böyle bir hüküm var. Memurlarımız belli bir yaşa geldiği zaman emekliliğe sevk ediliyorlar. Ama işçiler için böyle bir düzenleme yok. Bu konuda ciddi bir huzursuzluk var” diye konuştu.

RAHAT BİR ÇALIŞMA HAYATI SUNMALIYIZ

Son zamanlarda sağlık alanında Türkiye’nin gerçekleştirdiği yatırımların pandemi döneminde büyük faydalar sağladığını vurgulayan Arslan, bu sayede sağlık çalışanlarının büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Arslan, “Bu başarının kahramanlarını daha çok teşvik etmemiz gerekiyor. Ücretlerle, ek ödemelerle, çalışma şartlarını kolaylaştırarak, onlara rahat bir çalışma hayatı sunarak onlara destek olmalıyız.”

RAPORLARI PAYLAŞIYORUZ

“HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Sağlık-İş Sendikamız olarak iş kolumuzla ilgili bütün raporlarımızı hem kamuoyu, hem hükümet hem de çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Çalışanlarımızın yaşadıkları sıkıntılar konusunda yalnız olmadıklarını, bu zorlukların aşılacağını, toplumun kendilerine büyük bir teşekkür borcu olduğunu onlara hatırlatarak, sorunların çözümü için çalışacağız” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA