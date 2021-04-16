  • BIST 1.409
  • Altın 458,967
  • Dolar 8,0582
  • Euro 9,6501
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 1 Mayıs etkinliklerinin 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirileceğini bildirdi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl başlatılan 1 Mayıs Haftası etkinliklerinin bu yıl, 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 1 Mayıs etkinliklerinin 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirileceğini bildirdi

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ta kitlesel bir miting gerçekleştirilmesinin mümkün görünmediğini belirterek, işçilerin mesajlarını iletme adına geçen yıl başlattıkları 1 Mayıs Haftası kutlamalarını bu sene de sürdüreceklerini ifade etti.

Kutlamalar kapsamında, 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 6 gün boyunca emekçilerin taleplerini dile getireceklerini aktaran Arslan, "Hak-İş olarak 1 Mayıs Haftası kapsamında, dijital platformlarda illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde olacağız. 1 Mayıs kutlamalarımızda emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde ileteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyonun yönetim kurulu kararıyla 81 ilde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planladıklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir, Hak-İş olarak daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileriyle bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz."

Koronavirüs salgının bitmesinin ardından coşkulu 1 Mayıs kutlamalarına yenilerini eklemeyi umduğunu ifade eden Arslan, "Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı16 Nisan 2021 Cuma 11:53
  • 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti16 Nisan 2021 Cuma 11:47
  • Heyelanda ortaya çıkan 'oygu mezar'da kurtarma kazısı16 Nisan 2021 Cuma 11:46
  • İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı16 Nisan 2021 Cuma 11:32
  • Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü16 Nisan 2021 Cuma 11:32
  • Meke Gölü’nü kurtarma operasyonu16 Nisan 2021 Cuma 11:30
  • 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti16 Nisan 2021 Cuma 11:15
  • Bakan Kurum: Açelya Apartmanı'yla ilgili ihmalde her türlü hukuki süreç yürütülecek16 Nisan 2021 Cuma 11:14
  • Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaparak bilgilerini pratiğe dönüştürüyor16 Nisan 2021 Cuma 11:14
  • Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi16 Nisan 2021 Cuma 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti