HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücretin geniş bir katılımla belirlenmesi gerektiğini söyledi

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’de 6,5 milyon işçinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını belirterek, “Biz asgari ücreti değil geçim ücretini belirliyoruz. Bu yüzden bunu belirlerken geniş katılım gerekli” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunarak, asgari ücretin istisnai bir durum olduğunu, Türkiye ile Avrupa ülkelerinin bu konuda kyaslanamayacağını belirtti. Arslan, “İspanya’da asgari ücretle çalışanın oranı toplam çalışanlara oranı yüzde 1, Fransa’da yüzde 8, Türkiye’de ise yüzde 42. Biz asgari ücreti değil geçim ücretini belirliyoruz. Bu yüzden bunu belirlerken geniş katılım gerekli” dedi.

“ASGARİ ÜCRET İSTİSNAİ ÜCRETTİR”

Asgari ücret tespit komisyonunu yapısının yeniden değerlendirilmesini ve genişletilmesi konusundaki ısrarlarını yineleyen Arslan, “Ülkemizde asgari ücret tespit edilirken, uluslararası alandaki özellikle gelişmiş demokratik ülkelerdeki asgari ücretten farklı olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.”

“BİR KRİTERDİR”

“İspanya’da asgari ücretle çalışanın oranı toplam çalışanlara oranı yüzde 1, Fransa’da yüzde 8. Asgari ücretle çalışanlar o ülkedeki en az ücretle çalışanlardır ve bunlar istisnai ücretlerdir. Bu ücret bir kriterdir, bundan aşağı çalıştıramazsınız demektir. Asgari ücretin anlamı budur” dedi.

“6,5 MİLYONUN GEÇİM ÜCRETİ”

Türkiye’de 6,5 milyon işçinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını ve bu ücretin belirlenirken çok hassas davranılması gerektiğine vurgu yapan Arslan, “Türkiye’deki tabloya baktığımızda asgari ücretle çalışanların oranı, toplam çalışanların yüzde 42’sidir. Bu da yaklaşık 6,5 milyon insan demektir. Bu insanların ücretleri asgari ücret değildir.”

“HER KESİME SES VERİLMELİ”

“Bunların ücretleri geçim ücretidir. Biz Türkiye’de asgari ücreti belirlemiyoruz, biz Türkiye’de 6,5 milyon insanın geçim ücretini belirliyoruz. Bu ücreti belirlerken geniş bir katılımla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her kesime ses vermemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.

EN BÜYÜK REFORM VURGUSU

Arslan, taşerondan kadroya geçiş aşamasında HAK-İŞ’in büyük rol üstlendiğini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatının en büyük reformuna imza atıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı, “Önce kadrolarımızı aldık, sonra toplu sözleşme süreçlerini başlattık ve bugün, 2021 yılında kamu çerçeve protokolüyle yakın tarihimizde imzaladığımız en iyi toplu iş sözleşmesini imzalamış, kamudaki arkadaşlarımızın sözleşme farklarını almış ve gelecekte yeni hedeflere yürüdüğümüz bir günü yaşıyoruz.”

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

“Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatı ile ilgili gerçekleştirdiği en büyük reformun sonucudur. Bu reformun kahramanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA