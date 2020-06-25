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HAK-İŞ kıdeme sahip çıktı; "güçlü, kapsayıcı bir modele ihtiyaç var"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, Kazanılmış hakların korunduğu, güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç olduğunu söyledi.
HAK-İŞ kıdeme sahip çıktı; "güçlü, kapsayıcı bir modele ihtiyaç var"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
“Çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam etmektedir. Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır. 

"Her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerek"

Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. 

Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. 

Ülkemiz Covid-19 salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz. 

SOSYAL DİYALOG ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE

HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. 

Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”

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