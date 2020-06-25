Hak-İş Konfederasyonu bu yıl bir ilke imza atarak, üyelerine ve ailelerine unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından biri olan Ebru sanatı eğitimi verdi. Çocukların da katıldığı eğitimde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hak-İş Konfederasyonu, bu yıl bir ilke imza attı. Hak-İş Kültür-Sanat Komitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl ilk kez “Emeğin Renkleri; Ebru” eğitimleri gerçekleştirildi. Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından birisi olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Ebru sanatı eğitimleriyle Hak-İş üyelerini ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eğitim programına, Hak-İş Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, ebru sanatı ustası hocalar, üyelerimiz, eşleri ve çocukları katıldı.

“ÇOK SEVİNÇLİYİZ”

Eğitim programının açılışında konuşan Hak-İş Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız projenin hayata geçmesinden dolayı büyük sevinç duyduklarını belirterek, “Bugün çok sevinçliyiz, aslında bu hafta çok sevinçliyiz. Çünkü Hak-İş Konfederasyonumuz tarafından pek çok projemizi pandemi sürecinde bekletmek zorunda kalmıştık ve bu hafta bütün projelerimizi başlatmış bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonumuz projeler konfederasyonudur. Her konuyu, her fikri projelere, uygulamaya ve hayata taşıyabilen bir konfederasyondur” diye konuştu.

“GURURLANDIRDI”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, Hak-İş Konfederasyonu tarafından başlatılan projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada herkesin çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Bir konfederasyonun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak için kurulmuş olan sendikanın aynı zamanda kültür ve sanatla birlikte manevi değerlerini de korumak için böyle projeler üretmesi beni son derece gururlandırdı.”

KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENMEYE İHTİYAÇLARI VAR

“Burada çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan insanlarımız var. Özellikle çocuklarımızın ebru ile tanışması bizim için çok önemli. Gelecek nesillere bizim kültürel mirasımızı doğru aktarmamız, gerçeği öğretmemiz çok önemli. Çocuklarımızın sadece bu sanatı yaşatmakta değil, ülkeyi, vatanı ve milleti yaşatmak için kendi kültürlerini öğrenmeye ihtiyaçları var” dedi.

EBRU; “BİR KEREYE MAHSUS”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı, Ebru Ustası Ayşegül Akyürek ise ebru sanatının tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Akyürek, “Ebru 13’üncü yüzyılda ortaya çıkan bu sanat olmakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu zamanında usta sanatçılar tarafından özellikle değerli kağıtların alt zeminlerini süslemek için kullanılmıştır. Şu anda dünyada “Türk Süsleme Kağıdı” olarak bilinmektedir. Ebrunun en büyük özelliği bir kereye mahsus olarak tek bir eser olmasıdır. Ayrıca ebru insanların psikolojilerine olumlu etki yapmanın yanında kullandığımız bütün malzemeler doğal olarak üretilmekte ve hiçbir kimyasal katkı maddesi içermemektedir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA