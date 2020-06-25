  • BIST 114.139
  • Altın 388,863
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,6931
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Hak-İş Konfederasyonu bu yıl bir ilke imza attı

Hak-İş Konfederasyonu bu yıl bir ilke imza atarak, üyelerine ve ailelerine unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından biri olan Ebru sanatı eğitimi verdi. Çocukların da katıldığı eğitimde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Hak-İş Konfederasyonu bu yıl bir ilke imza attı

Hak-İş Konfederasyonu, bu yıl bir ilke imza attı. Hak-İş Kültür-Sanat Komitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl ilk kez “Emeğin Renkleri; Ebru” eğitimleri gerçekleştirildi. Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından birisi olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Ebru sanatı eğitimleriyle Hak-İş üyelerini ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdı.

haber_3249_6.jpg

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Eğitim programına, Hak-İş Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, ebru sanatı ustası hocalar, üyelerimiz, eşleri ve çocukları katıldı.

haber_3249_4.jpg

“ÇOK SEVİNÇLİYİZ”
Eğitim programının açılışında konuşan Hak-İş Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız projenin hayata geçmesinden dolayı büyük sevinç duyduklarını belirterek, “Bugün çok sevinçliyiz, aslında bu hafta çok sevinçliyiz. Çünkü Hak-İş Konfederasyonumuz tarafından pek çok projemizi pandemi sürecinde bekletmek zorunda kalmıştık ve bu hafta bütün projelerimizi başlatmış bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonumuz projeler konfederasyonudur. Her konuyu, her fikri projelere, uygulamaya ve hayata taşıyabilen bir konfederasyondur” diye konuştu.

haber_3249_15.jpg

“GURURLANDIRDI”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, Hak-İş Konfederasyonu tarafından başlatılan projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Burada herkesin çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Bir konfederasyonun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak için kurulmuş olan sendikanın aynı zamanda kültür ve sanatla birlikte manevi değerlerini de korumak için böyle projeler üretmesi beni son derece gururlandırdı.” 

haber_3249_2.jpg

KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENMEYE İHTİYAÇLARI VAR
“Burada çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan insanlarımız var. Özellikle çocuklarımızın ebru ile tanışması bizim için çok önemli. Gelecek nesillere bizim kültürel mirasımızı doğru aktarmamız, gerçeği öğretmemiz çok önemli. Çocuklarımızın sadece bu sanatı yaşatmakta değil, ülkeyi, vatanı ve milleti yaşatmak için kendi kültürlerini öğrenmeye ihtiyaçları var” dedi.

sanem-arikan-en-bastaki.jpg

EBRU; “BİR KEREYE MAHSUS”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı, Ebru Ustası Ayşegül Akyürek ise ebru sanatının tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Akyürek, “Ebru 13’üncü yüzyılda ortaya çıkan bu sanat olmakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu zamanında usta sanatçılar tarafından özellikle değerli kağıtların alt zeminlerini süslemek için kullanılmıştır. Şu anda dünyada “Türk Süsleme Kağıdı” olarak bilinmektedir. Ebrunun en büyük özelliği bir kereye mahsus olarak tek bir eser olmasıdır. Ayrıca ebru insanların psikolojilerine olumlu etki yapmanın yanında kullandığımız bütün malzemeler doğal olarak üretilmekte ve hiçbir kimyasal katkı maddesi içermemektedir” dedi.

haber_3249_27.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Türkistan’ın sembol ismi Cebeci’deki kabri başında anıldı25 Haziran 2020 Perşembe 10:36
  • Ankara hava durumu 25 Haziran 202025 Haziran 2020 Perşembe 09:30
  • İçimizdeki Hiçlik25 Haziran 2020 Perşembe 09:19
  • Ahlaksızlığa Göz Yummak Medeniyet Değildir!25 Haziran 2020 Perşembe 09:17
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...25 Haziran 2020 Perşembe 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Haziran 2020 - ASKİ25 Haziran 2020 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 25 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ25 Haziran 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 25 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ25 Haziran 2020 Perşembe 09:09
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?25 Haziran 2020 Perşembe 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?25 Haziran 2020 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti