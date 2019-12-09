HAK İŞ’ten Fransa’ya siyah çelenk 

Geçtiğimiz hafta Paris'te polis müdahalesi sonucu yaralan Medya İş üyesi AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın için Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri Fransa Büyükelçiliğine siyah çelenk bıraktı.

Hak İş/Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak İş’e bağlı sendikalar geçtiğimiz hafta Paris'te protesto gösterilerinde polisin şiddetli müdahalesi sonucu yaralanan Medya İş üyesi Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Yalçın için sessiz kalmadı. Fransa Büyükelçiliği önünde açıklama yapan Mahmut Arslan ve beraberindekiler Avrupa'nın olaya sessiz kaldığını ifade ederek durumu ‘Basına uzanan eller kırılsın’, ‘Hak İş basın omuz omuza' sloganlarıyla protesto etti.

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-

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