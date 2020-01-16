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Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi

Hak İş Başkan Arslan "Çalışanların hem ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı borçlarındaki artış dikkat çekici düzeyde. Yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışan hacizlerle karşı karşıya" deyip, hükümetten yapılandırma talep etti.
Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışanın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, işverenlere sağlanan yeniden yapıladırma gibi bir kısım düzenlemelerin çalışanlar için de yapılmasını talep etti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ekonomik verilerdeki olumlu gidişe rağmen 2018 ve 2019'daki ekonomik sıkıntıların etkisinin hissedildiğini belirterek, "İşsiz stokumuz devam etmekte, kayıt dışı istihdamda 2019'da iki puanlık artış söz konusu. İşsizliklik Sigortası Fonu'ndaki dengeler ilk kez 2019'da gider kalemindeki artışla bozuldu, bu hepimizi endişelendiriyor." dedi.

4 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor

Ücretli çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ekonomideki olumsuzluklardan etkilediğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Çalışanların hem ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı borçlarındaki artış dikkat çekici düzeyde. Hazırladığımız rapora göre, yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya. Hem Hazine ve Maliye Bakanımızla hem de Bankalar Birliği Başkanı ile bu konuyu geçtiğimiz hafta acil şekilde görüştük. Çeşitli işverenlere sağlanan yeniden yapıladırma gibi bir kısım düzenlemelerin çalışanlar için de yapılmasını talep ettik. Bu sorunun çözümü konusunda da çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

"Asgari ödeme tuzağına düşmeyin"

Hak-İş'in ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlularıyla ilgili hazırladığı raporda, alacakların temizlenmesinin öncelikle bankaların sorunu olmakla birlikte sadece bankalara bırakılmayacak kadar da önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Raporda, kredi borçlularına şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Kart limitine göre değil gelirinize göre harcama yapın. Dönem sonu borcunun tamamını ödeyin. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin. Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız, aldığınız ürünün fiyatı daha pahalıya mal olacaktır. Acil, küçük tutarlar ve kısa süreli olanlar dışında nakit ihtiyacınızı kredi kartından asla karşılamayın. İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın irtibata geçin ve mağduriyetinizi samimi olarak anlatın. Kendi bankanız yapılandırmayı kabul etmezse diğer bankaların kapısını çalın. Hakkınızda icra takibi başlamışsa, yüksek faizlere itiraz edin. Avukattan destek alın. Birden fazla kredi kartıyla uğraşmak yerine limitlerin hepsini tek bir kartta toplayın."

 

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