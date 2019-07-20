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Hakan Atilla göçmen bürosuna teslim edildi: Türkiye'ye geliyor

ABD'de tutklu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi.
Hakan Atilla göçmen bürosuna teslim edildi: Türkiye'ye geliyor

AA muhabirlerinin tahliye işlemlerinin ardından telefonla ulaştığı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için  Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.

ICE'nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla'nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor.

ABD'Lİ TÜRKİYE'YE EN ZAMAN GELECEĞİ HAKKINDA YORUM YAPMADI

AA muhabirlerinin daha sonra ziyaret ettiği New York County Prison'daki ICE yetkilisi de Atilla'nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye'ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı. 

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek.

HAFTAYA TÜRKİYE'DE

Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla'nın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Hakan Atilla, yargılandığı dava sonunda 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

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