Hakan Atilla İstanbul'a iniş yapıyor

BD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.
BUGÜN 11.30'DA İSTANBUL'A İNMESİ BEKLENİYOR
Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.
ŞU AN SİLİVRİ'DEN DÖNÜŞ ALDI HAVALİMANINA İNİYOR
Hakan Atilla'yı taşıyan uçak şu an itibariyle Edirne semalarında ve kısa süre sonra İstanbul'a inmesi bekleniyor
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