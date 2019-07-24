Hakan Atilla İstanbul'a iniş yapıyor

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi.



BD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

BUGÜN 11.30'DA İSTANBUL'A İNMESİ BEKLENİYOR

Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

ŞU AN SİLİVRİ'DEN DÖNÜŞ ALDI HAVALİMANINA İNİYOR

Hakan Atilla'yı taşıyan uçak şu an itibariyle Edirne semalarında ve kısa süre sonra İstanbul'a inmesi bekleniyor