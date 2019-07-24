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Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı

ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi. Saat 11.30 itibariyle Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı. Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

Saat 11.30 itibariyle Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Hakan Atilla'yı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ailesi karşıladı.

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