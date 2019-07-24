Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı. Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.
Saat 11.30 itibariyle Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Hakan Atilla'yı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ailesi karşıladı.
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