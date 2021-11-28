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Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi.
Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

Venedik’teki Pier Luigi Penzo Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.

Inter’i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.

Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.

Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı puansız kapattı.

Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.

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