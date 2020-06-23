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Hakan Çalhanoğlu gollerin pasını verdi, Milan farklı galip geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, Lecce'yi 4-1 yendi.
Hakan Çalhanoğlu gollerin pasını verdi, Milan farklı galip geldi

Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle Milan 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi.

Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde 27. haftanın bir diğer maçında Fiorentina ise konuk ettiği Brescia ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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