Hakan Kazancıgil uyardı: Su tehlikesiyle karşı karşıyayız!

ASÜD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, Türkiye’nin sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığını belirterek, “Türkiye “su stresi yaşayan” bir ülke, iklim değişiminden dolayı da “su fakiri” bir ülkeye dönüşme tehlikesiyle de karşı karşıya” dedi.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, dünyada 700 milyon insanın su kıtlığı çektiğini belirtti. Kazancıgil, sanılanın aksine Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, “Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle, “su stresi yaşayan” bir ülke kabul edilen Türkiye, Akdeniz havzasının iklim değişiminden ciddi etkilenen bölgelerden biri olması nedeni ile “su fakiri” bir ülkeye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi.

AB DESTEKLİ

ASÜD su verimliliği için harekete geçti. ASÜD’ün koordinatör faydalanıcı olduğu AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı’ndan hibe almaya hak kazandığı “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar Projesi”, Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İNGİLİZ VE HOLLANDALILARLA BİLGİ PAYLAŞIMI

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, “Projemiz en temelde su riskinin değerlendirilmesi, değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesi ve su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılması konusundaki teknik çalışmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra İngiliz ve Hollandalı proje ortakları ile çiftlik ve işletme seviyesinde bilgi paylaşımı yanında, politika, teşvikler ve mevzuat konusunda da bilgi paylaşımı platformu yaratılmasını hedeflemektedir” dedi.

20 MİLYON TONU AŞTI

ASÜD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil ise “Süt, sağlıklı bir yaşam için vaz geçilmezdir. Hükûmetimizin çiftçimize yönelik ortaya koymuş olduğu ekonomik politikalar ve tedbirler ile ülkemiz çiftçisinin üretmiş olduğu süt miktarı 20 milyon tonu aşmıştır. Dünya ile rekabet gücümüzün artması ve gelecek nesilleri sağlıklı besleyebilmemiz için burada almamız gereken en önemli tedbir, üretmiş olduğumuz çiğ süt kalitesini artırmak ve tamamının kayıt altına alınarak kişi başı tüketimi Avrupa’daki ortalama olan 300 kg seviyesine çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

700 MİLYON İNSAN SU KITLIĞI ÇEKİYOR

Suyun yeryüzünde yaşayan her bir canlı için hayatın kaynağı olduğunun altını çizen Kazancıgil, “Yeryüzünde suyun yapısı milyarlarca yıldır hep aynı kalmıştır. Ama miktarı her geçen gün azalmaktadır. Bugün dünyada 700 milyon insan su kıtlığı çekiyor. Bilimsel çalışmalar önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu durumun aralarında İstanbul gibi büyük metropoller başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde, milyarlarca insanı etkileyecek bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor”

TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL

“Türkiye, sanılanın tersine, su zengini bir ülke değildir. Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle, “su stresi yaşayan” bir ülke kabul edilen Türkiye, Akdeniz havzasının iklim değişiminden ciddi etkilenen bölgelerden biri olması nedeni ile “su fakiri” bir ülkeye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde hâlen, kişi başına düşen su miktarı bin 519 m3’tür. TÜİK, Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Bu durumda, kişi başına düşen su miktarının bin 120 m3/yıl olması beklenmektedir”

1 LİTRE SÜT İÇİN 1 TON SU GEREKLİ

“Gıda talebini karşılayacak su ihtiyacının, 2050 yılında çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Et üretimi için sebzelerden çok daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. 1 kg et üretmek için 5 bin ila 20 bin litre, 1 kg buğdayın ekmek olarak soframıza gelmesi için bin 500 litreden fazla su gerekir. Bu rakam 1 kg peynir için 378 litre, 250 ml süt içinse 255 litre olarak hesaplanmaktadır” diye konuştu.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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