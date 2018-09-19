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Hakiki Kaman cevizi nasıl anlaşılır? Kaman Ziraat Odası açıkladı

Bahar geliyor, ceviz fidesi dikimleri başlıyor. İthal cevizler “Kaman cevizi”, fideler de Kaman cevizi fidesi diye satılabiliyor. Peki Kaman cevizini nasıl anlarız? Kaman cevizi fiyatları ne? Kaman ceviz festivali ne zaman, Kaman Ziraat Odası açıkladı:
Hakiki Kaman cevizi nasıl anlaşılır? Kaman Ziraat Odası açıkladı

Türkiye’de ceviz denildi mi ilk akla gelen yer olan Kırşehir Kaman’da ceviz hareketliliği başladı.

Baharın yaklaşmasıyla fide dikimi yapılabilecek olması ceviz fidelerine rağbeti artırdı. 

Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi Kaman'da da ithal ceviz fideleri Kaman ceviz fidesi diye, ithal cevizler de “Kaman cevizi” diye satılabiliyor.

Peki Kaman cevizi fidesini nasıl anlarız, Kaman cevizini nasıl anlarızKaman cevizi fiyatları ne?

Malum don olayları ceviz ağaçlarını da olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda peşpeşe yaşanan don vakalarından Kaman’daki ceviz ağaçları da etkilenmiş, verim düşmüştür.

Kaman cevizinin az olması neticesinde piyasada Kaman cevizi adıyla yurt dışından ithal edilen ürünler satılmaya başlanmıştır. 

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, bu konuda vatandaşları uyararak "Bizim burda, Kaman'da bile Kaman cevizi adı altında Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen yabancı cevizler satıldı. Özellikle yol üzerinde birçok kişi ceviz satıyor. Vatandaşlar bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapsınlar" diye konuştu. 

Kaman cevizinin en büyük özelliği ince kabuklu olmasıdır. Kaman cevizinin bir diğer önemli özelliği de lezzetidir. Ceviz alırken bu hususlara da dikkat edilebilir. 

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, Kaman’da başlayan ceviz hasadıyla ilgili de bilgi vererek, ceviz hasadının eylül ayı ortalarından itibaren başladığını, yaklaşık bir ay süreceğini, bu yıl önceki senelere göre cevizin yüksek olduğunu kaydetti.

Kaman cevizi fiyatları da kuru cevizin kilosunu 30 lira, yeşil kabuklu yaş cevizin kilosunu ise 20 liradan satılmaya başlandı.

*Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası için TIKLAYIN 

*Kaman ceviz reçeli nasıl yapılır

Kaman ceviz festivali ne zaman?

Bu arada, ceviziyle ünlü Kaman'da her yıl Ceviz Festivali düzenleniyor. Kaman Belediyesi'nin organize ettiği ceviz festivalinin en son 28.'si 2019 Ekim ayında düzenlenmişti.

Bu festivalde de ünlü sanatçılar konser vermişti. 

İşte Kaman ceviz festivalinde sahneye çıkan sanatçılar listesi:

Yusuf Güney, Ali Kınık

2017 Kaman ceviz festivali haberi için TIKLAYIN 

ceviz-fes.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

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