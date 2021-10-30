Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.