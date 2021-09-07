  • BIST 1.471,810
  • Altın 484,59
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri07 Eylül 2021 Salı 10:13
  • Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu07 Eylül 2021 Salı 10:09
  • Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri07 Eylül 2021 Salı 10:01
  • Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı07 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı07 Eylül 2021 Salı 09:49
  • İşte girilemez denilen Vardak07 Eylül 2021 Salı 09:41
  • PCR’ı olmayan yolda kaldı: Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.07 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Kadınların taleplerini dinliyoruz07 Eylül 2021 Salı 09:32
  • İki otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun öldü07 Eylül 2021 Salı 09:26
  • 850 polis ile dev operasyon07 Eylül 2021 Salı 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti