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Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor"
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığının öğrenilmesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine geçti.

Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada iki jandarmanın şehit olduğunu, ikisinin de hafif yaralandığını anımsattı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Akbıyık, şunları söyledi:

"Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Operasyonlar aralısız devam ediyor." 

Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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