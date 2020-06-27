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Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hududunda 65 pompalı tüfek ile 1 milyon lira değerinde tıbbi malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hududunda 65 pompalı tüfek ile 1 milyon lira değerinde tıbbi malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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