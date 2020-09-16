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Hakkari'de 10 yıl önce PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi, mezarları başında anıldı.
Hakkari'de 10 yıl önce PKK'nın katlettiği siviller anıldı

Köy mezarlığındaki anma programında, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. 

Saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile akrabaları, hain saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.

Cahit Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerde düzenlenen saldırıda 9 yakınını kaybettiğini söyledi.

Kalleşçe, haince yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin insanlıktan nasibini almadığını belirten Erol, "10 yıldır bu acıdan ağlıyoruz. Mahkeme süreci de hala devam ediyor. Bunu yapan terördür. Her sene gelip mezarlıkta yakınlarımızı anıyoruz. Bu sene salgından dolayı kalabalık gelmedik. Allah rahmet eylesin, hepsinin mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Olay
Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ittirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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