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Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK tarafından üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Mehmetçik şehit oldu.
Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarına bir yenisini daha ekledi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari’de üs bölgesine, teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

TESPİT EDİLEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çukurca/ Hakkari'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır." denildi.

İKİ ASKERİMİZ DE YAKIN ZAMANDA EVLENECEKTİ

Karaman'ın Başyayla ilçesi Bozyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen iki askerimizden biri oldu.

Demir'in ailesine acı haberi Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve bayramda düğününün olacağı öğrenildi.

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım’ın da acı haberi, memleketi Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Erencek Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı.

Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, acı haberi şehidin ailesine verdi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım’ın nişanlı olduğu ve yakın zamanda yapılacak düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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