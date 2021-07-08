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Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirildi

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'parada sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde durdurulan bir yayanın üst aramasında 497 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 24 bin 850 dolar sahte para ele geçirildi. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda, birlikte hareket ettiği 2 kişi daha yakalandı.

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Şüphelinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki adresinde, çatı katına gizlenmiş vaziyette 465 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 23 bin 250 dolar daha sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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