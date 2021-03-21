Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün icra edilen "Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Konur-2 Operasyonu" kapsamında Şemdinli ilçesi Konur köyü Gülkan Deresi mevkisinde arama yapan ekipler, kayalıkların arasında 40 milimetre çapında antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.