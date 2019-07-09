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Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Hakkari'den acı bir haber geldi: PKK'lı teröristlerce askeri araca saldırı oldu.. 2 asker şehit oldu...
Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Hakkari'de askeri araca teröristler saldırdı, saldırıda 2 asker şehit oldu. MSB'nin açıklamasına göre, Hakkari’de bir askeri araca teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde bugün askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

 

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