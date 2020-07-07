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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Aktütün mevkisinde PKK'lı bir teröristin komandolara teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.

"Devletin şefkatli kollarına hoş geldin"
Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.

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