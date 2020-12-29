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Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) naaşı, helallik alınmak üzere Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada, şehidin babası Bayram ile annesi Kamer Özdemir, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Özdemir'in cenazesi daha sonra törenin yapılacağı mahalle mezarlığına getirildi.

Şehidin naaşı, din görevlisi olan kardeşi İlyas Özdemir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, şehit Özdemir'in ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Celallettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit olmuş, çığ altındaki diğer asker Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in naaşına ulaşılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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