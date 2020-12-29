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Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesini Kahramanmaraş Havalimanı'nda babası Bayram ve annesi Kamer Özdemir ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Cihat Sezal. Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar karşıladı.

Kara yoluyla Göksun'a gönderilen şehidin naaşının, bugün törenle toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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