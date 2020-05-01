Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinden yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışan 4 şüpheliye, hudut birlikleri tarafından müdahale edildiği belirtildi. Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama- tarama faaliyetinde, kaçakçı oldukları değerlendirilen şüpheliler tarafından araziye terk edilmiş vaziyette çok sayıda silah ve bunlara ait malzeme ele geçirildi. Arazide yapılan aramada, 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca bulundu.
Bu arada bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Nisan 2020 tarihinde 4 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiği operasyonda da çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi. Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof, RPG-7, lav silahı, tank savar, 2 telsiz, 15 el bombası, 18 şarjör, 4 hücum yeleği ve kimlik ele geçirildiği ifade edildi.
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