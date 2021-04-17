Hakkari'de dereye düşerek şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi.