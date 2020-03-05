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Güncel
05.03.2020 13:29
Hakkari'de Kapan-3 Operasyonu başlatıldı
Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.
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