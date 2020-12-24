  • BIST 1.426
  • Altın 453,050
  • Dolar 7,5685
  • Euro 9,2219
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 0 °C
»

Hakkari'de karda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

HAKKARİ'de 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi'nde karda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 çoban ve beraberindeki küçükbaş hayvanlar İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hakkari'de karda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

Hakkari kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünden küçükbaş hayvanlarını Hakkari’nin Kavaklı köyüne otlatmaya götüren 3 çoban, kar ve tipiye yakalandı. Durankaya beldesi üzerinden köylerine dönmeye çalışan çoban Hamdi Ertuş ve beraberindekiler zor anlar yaşadı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden yardım talebinde bulunan çobanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. 

‘YETKİLİLERE VE KARLA MÜCADELE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Çoban ve koyunların kurtarılması için harekete geçen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 2 bin 800 rakımlı Durankaya beldesine alternatif yolu olan Şivekür tepesine giderek, çobanlar ve koyunları karşıladı. Bir süre yol açma çalışması yapan ekipler, yolu ulaşıma açarak çobanları ve koyun sürüsünü Otluca köyüne ulaştırdı. Çobanlardan Hamdi Ertuş, hayvanlarını yaz aylarında Otluca köyünden alarak Kavaklı köyü bölgesine otlatmaya götürdüğünü söyledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Ertuş, "Kavaklı köyünde çok kar yağdı. Hayvanları köyümüze getirmeye karar verdik. Durankaya beldesi Şivekür tepesine kadar geldik. Ancak yaz aylarında kullanılan kayak merkezi istikametindeki yol kardan kapalı olduğu için İl Özel İdaresi’nden yardım talebinde bulunduk. Ekipler hemen imdadımıza yetişerek, kapalı olan yolu açmalarıyla köyümüze vardık. Yetkililere ve karla mücadele ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü, öldü23 Aralık 2020 Çarşamba 22:30
  • TIR sulama kanala uçtu: 1 ölü23 Aralık 2020 Çarşamba 21:29
  • Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi23 Aralık 2020 Çarşamba 20:39
  • TIR'la çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı23 Aralık 2020 Çarşamba 19:50
  • Tansiyon hastası kadın evinde ölü bulundu23 Aralık 2020 Çarşamba 19:49
  • Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi23 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
  • Kış uykusuna yatmayan ayılar, tedirgin ediyor23 Aralık 2020 Çarşamba 10:19
  • Meteoroloji Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu23 Aralık 2020 Çarşamba 09:53
  • Kayseri’de müstakil evde yangın22 Aralık 2020 Salı 22:54
  • Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor22 Aralık 2020 Salı 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti