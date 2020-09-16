Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı ile Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgüt PKK'ya yönelik devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz etkisiz hale getirildiği merkez Akkuş köyü kırsalında yapılan aramada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 100 mühimmat ve 8 şarjör, 3 el bombası ve termal kamera ele geçirildi.

Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında da mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, roketatar sevk fişekleri, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında iki gün önce yapılan operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 130 mühimmat ve 5 şarjör, 4 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 elektrikli fünye, 26 el yapımı elektrikli fünye, 22 roketatar sevk fişeği, 18 roketatar başlığı, tabanca, 7 susturucu, 4 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 36 elektrikli fünye, 15 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen patlayıcı madde, termal şemsiye, 2 battaniye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.