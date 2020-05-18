Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.