Hakkari'de şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Hakkari'de görev yapan bir polis memuru, 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaralamıştı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.